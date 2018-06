Messi: Meister aller Klassen

Gegen Traurigkeit helfen einem Lionel Messi am besten: Tore. Gut, dass Lionel Messi, zuletzt nicht mehr uneingeschränkt glücklich beim FC Barcelona, das nicht nur selbst am besten weiß, sondern sich auch sehr gut selbst therapieren kann. Drei Tage nachdem der Superstar in der spanischen Primera División mit einem Hattrick den historischen Torrekord des legendären Telmo Zarra aus den Fünfziger Jahren gebrochen hatte, stellte Messi am Dienstag mit seinem nächsten Dreierpack auch einen Torrekord in der Champions League auf.

Tore als Selbstverständlichkeit

Beim 4:0 (2:0) Barcelonas bei APOEL Nikosia auf Zypern erzielte Messi seine Treffer 72, 73 und 74 in der Champions League, damit zog er an Raúl vorbei, der für Real Madrid und Schalke einst 71 Treffer in der Königsklasse erzielt hatte. Für seinen Rekord benötigte Messi übrigens nur 91 Spiele in etwas mehr zehn Jahren. Wie es seben so seine Art ist, wollte Messi sich nach der Partie gar nicht lange aufhalten mit Worten über seinen Rekord, sprach lieber schon von seinem Traum: Im Mai mit Barcelona in Berlin zum vierten Mal die Champions League zu gewinnen. „Mit den Toren kommen wir Berlin näher. Das ist es, was wirklich zählt“, sagte er, eher er dann in einem Anflug von Euphorie doch noch zugab: „Fantastisch fühlt es sich an.“ Messi trifft zwar so regelmäßig wie andere Menschen Luft einatmen und braucht sie wohl ebenso dringend, aber er empfindet das Toreschießen eben auch einfach als selbstverständlich.

Wo bei seinem ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo jeder Treffer perfekt durchchoreographiert und vom Training bis zum Jubel einstudiert wirkt, gelingen Messi selbst die spektakulärsten Tore mit einer ebenso nonchalanten wie schwindelerregenden Selbstverständlichkeit. Ebenso selbstverständlich nimmt er, der Meister aller Klassen, auch die Rekorde mit, die längst unzählbar scheinen. Darum nur ein kleiner Auszug: Mit 27 Jahren hat Messi bereits 368 Pflichtspieltore für den FC Barcelona erzielt, bereits seit drei Jahren ist er Rekordtorschütze seines Klubs; als einziger Spieler in Spaniens Liga gelangen ihm einmal 50 Treffer in einer Saison, seine 93 Tore im Kalenderjahr 2012 sind zudem eine Marke, die nicht mal Gerd Müller erreichte – der Bomber schaffte 1972 nur 85 Tore; in der Champions League hat Messi bisher in 23 verschiedenen Städten getroffen, fünf Mal mindestens drei Tore in einem Spiel erzielt und in 91 Partien sagenhafte 93 Scorerpunkte erreicht; in den Clasicos gegen Real Madrid hat er 21 Treffer erzielt, und damit drei mehr als Reals Fußballdenkmal Alfredo di Stefano; als einziger Spieler ist Messi bisher vier Mal mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet und zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden.

„Messi kennt keine Grenzen“, schrieb die spanische Tageszeitung „El Mundo“ nach der Torgala. Korrekter wäre wohl gewesen: Messi dehnt die Grenzen des Universums aus. „Ich sage es erneut, er ist der Beste, den der Fußball je gesehen hat“, lobte Barca-Trainer Luis Enrique. Mit an dem liegt es freilich auch, dass Messi zuletzt ein wenig traurig war. Unter dem spielt Barca nämlich nicht mehr so oft so glanzvoll wie gewohnt. Zum Toreschießen reicht es aber auch so. (fil/dpa)

