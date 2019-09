Messi im Barça-Kader gegen Dortmund

Barça-Superstar Lionel Messi steht seinem Team beim Königklassen-Auftakt gegen Borussia Dortmund erstmals nach einer mehrwöchigen Verletzungspause wieder zur Verfügung.

Der 32-Jährige stand am Montag ebenso wie der von Kniebeschwerden geplagte Torjäger Luis Suárez auf der vom FC Barcelona verbreiteten Liste. Nicht dabei ist wie erwartet Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé. Der 22-Jährige laboriert an einer Oberschenkelblessur, die er sich gleich am ersten Spieltag zugezogen hatte.

Messi hatte bereits am Sonntag und am Montagvormittag ohne sichtbare Verletzungsprobleme mit dem Team trainiert. Die katalanische Zeitung „Sport“ sprach von „guten Nachrichten“, da der 32-Jährige wieder „ganz normal“ mitspielen könne. Der argentinische Stürmer hatte sich Anfang August bei der Vorbereitung auf die neue Saison eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen. Seither hat er in dieser Spielzeit noch keine Partie für den FC Barcelona bestritten. Lange war spekuliert worden, dass der fünfmalige Weltfußballer wohl auch das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr) gegen den BVB verpassen würde.

Mit von der Partie sind neben dem deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen auch Starstürmer Antoine Griezmann und der erst 16-jährige Anssumane „Ansu“ Fati. Der hatte am Wochenende bei den Katalanen für Begeisterungsstürme gesorgt: Das junge Talent aus Guinea Bissau hatte beim Liga-Spiel gegen den FC Valencia, das Barcelona 5:2 gewann, innerhalb der ersten sieben Minuten gleich zwei Mal geglänzt - mit einem Tor und einer perfekten Vorlage.

