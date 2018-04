Merseyside-Derby: Everton und Liverpool trennen sich 0:0

„Wolle Rödel schließt am 24. Juli“, „Vermisstensuche mit Hubschrauber“ oder „Hakenkreuz und Hitler-Gruß: Jetzt ermittelt die Polizei“ – auch in dieser Woche ist wieder einiges los gewesen in der Region um Biberach, Laupheim und Riedlingen. Doch welche Schlagzeilen haben die User von Schwäbische.de besonders gepackt? Was sorgte auf Facebook für Aufregung? Und warum schwebt in der Region eine Brücke durch die Luft? All das klären wir an dieser Stelle:

Facebook-Debatte der Woche Unser Post über die neuen ...