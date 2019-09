Merkel zu Gast bei Grundsteinlegung für DFB-Akademie

Im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestrainer Joachim Löw hat der Deutsche Fußball-Bund den Grundstein für seine neue Akademie gelegt.

Auf der Großbaustelle in Frankfurt/Main nahmen an der Zeremonie auch der designierte DFB-Präsident Fritz Keller und die Interimsspitze des Verbandes teil. „Es ist ein Gebäude, das dem DFB gut ansteht und die verschiedenen Komponenten des Fußballs vereint“, sagte Merkel. „Es ist eine gute und in die Zukunft weisende Idee.“ Löw bezeichnete die Akademie als „Ideenbörse“, von der alle profitieren werden.

Fünfeinhalb Jahre nach dem Baubeschluss des DFB-Präsidiums geht das rund 150 Millionen teure Zukunftsprojekt in die finale Phase. Ende 2021 soll die neue Heimat des weltgrößten Sportverbandes bezugsfertig sein. „Wir legen nicht nur den Grundstein für einen Neubau, sondern wir wollen damit auch die Basis für eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Fußballs legen“, sagte DFB-Interimschef Reinhard Rauball.

Sein Führungskollege Rainer Koch hob die perspektivische Bedeutung des Projekts hervor. „Mit dem Bau des neuen DFB wird nicht nur der Grundstein für die Akademie gelegt, sondern auch für neue Erfolge. Wir bauen hier und heute nicht eine Eliteschule für Nationalspieler, sondern ein gemeinsames Haus des gesamten deutschen Fußballs, von dem Amateure und Profis profitieren sollen.“

Infos zur DFB-Akademie

Chronologie der DFB-Akademie