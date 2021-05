Merk zu Gräfe-Debatte: Schiedsrichter-Altersgrenze richtig

Das in Biberach ansässige Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim nimmt, wie bereits berichtet, an einem Pilotprojekt des Landes teil, bei dem es darum geht, Erfahrungen mit den Abläufen in der betriebsärztlichen Impfung zu sammeln. Dafür erhält das Unternehmen bis zu 1000 Impfdosen.

Nach dem Zeitungsbericht gab es Rückmeldungen aus der Leserschaft, die befürchten, dass deshalb weniger Impfstoff für Impfzentren oder Hausärzte zur Verfügung stehen könnte.