Menz vor Trainer-Engagement bei Jenas Basketballern

Der frühere Basketball-Bundestrainer Frank Menz soll Medienberichten zufolge neuer Trainer bei Bundesliga-Absteiger Science City Jena werden.

Der aktuelle Coach der Basketball Löwen Braunschweig stehe vor der sportlichen Rückkehr nach Jena, schrieben die Zeitungen der Mediengruppe Thüringen. Nach Angaben des Fachmagazins „BIG“ sei die Verpflichtung bereits „definitiv“.

Jenas Geschäftsführer Lars Eberlein bestätigte dies auf Anfrage noch nicht, wollte aber ein Interesse an Menz nicht dementieren. „Wir brauchen einen guten deutschen Trainer“, sagte Eberlein. „Wir sind in guten Gesprächen.“ Ziel sei es, einen Trainer in der kommenden Woche zu präsentieren. Menz war vor seinem Engagement beim Deutschen Basketball Bund bereits Coach in Jena und hört in Braunschweig nach dieser Saison aus persönlichen Gründen auf. Aktuell spielen die Löwen im Playoff-Viertelfinale gegen den FC Bayern.

