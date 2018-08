Memmingen freut sich auf 1860 München

Die Verantwortlichen des FC Memmingen haben am Wochenende Sonderschichten für die Organisation des BFV-Toto-Pokal-Achtelfinals am Dienstag, 4. September, eingelegt. Denn die Memminger empfangen dann den Drittligisten TSV 1860 München. Der Anpfiff wurde auf 19 Uhr festgelegt.

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit bietet der FCM einen Vorverkauf an. Aufgrund der jetzt schon herrschenden Nachfrage wird mit einem ähnlichen Andrang wie vor einem Jahr beim Regionalliga-Eröffnungsspiel zwischen beiden Mannschaften gerechnet. Die Löwen haben eine große Fanbasis im Allgäu. 2018 war das Memminger Stadion schon im Vorfeld mit 5000 Zuschauern ausverkauft.

Ab Samstag gibt es Karten

Der Kartenvorverkauf für das Pokal-Achtelfinale startet am Samstag, 1. September. Verkaufsstellen sind die Esso-Tankstelle am Stadion (täglich 6 bis 23 Uhr) und im MZ-Servicecenter in der Donaustraße 14. Vorverkaufsschluss ist am Spieltag um 15 Uhr. Die Tageskassen werden zur Stadionöffnung um 17.30 Uhr öffnen. Der Gästeblock in Memmingen fasst 1100 Besucher. Karten für Löwenfans gibt es über die 1860-Geschäftsstelle und deren Ticketservice. Außerdem sind Gästekarten auch in der Memminger Esso-Tankstelle erhältlich. Bereits beim letzten Aufeinandertreffen waren viele Besucher in blau-weißer Fankluft in den Heimblöcken anzutreffen.

Laut den BFV-Vorgaben gilt bei Pokalspielen Einnahmeteilung. Es gibt laut Mitteilung des FCM keine Ermäßigungen für Vereinsmitglieder oder durch Partner-Rabattaktionen. Dauer-, Frei- oder Sonderkarten haben ebenfalls keine Gültigkeit. Der FCM weist jedoch darauf hin, dass die VIP-Karten gelten. FCM-Mitgliedern, Dauerkarten-Inhabern und Sponsoren wird am Freitag, 31. August, gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises in den beiden Vorverkaufsstellen ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Pro Person werden – nach Verfügbarkeit – bis zu vier Sitzplatzkarten abgegeben, Stehplatzkarten gibt es unbegrenzt. Eine Kartenrücknahme ist allerdings ausgeschlossen. Sitzplätze der Blöcke A und B sind im MZ-Servicecenter erhältlich, die Blöcke C und D bei der Esso-Tankstelle.

Ein Kartenversand ist aus Zeitgründen nicht möglich. Anfragen oder Bestellungen über die FCM-Geschäftsstelle sind laut Mitteilung zwecklos. Die Kartenpreise liegen bei Stehplätzen zwischen fünf Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Sitzplätze auf der überdachten Tribüne kosten zwischen 13 und 16 Euro, zuzüglich Gebühren im Vorverkauf.

Rein sportlich hat 1860 München natürlich die klare Favoritenrolle inne. Der Drittligist bezwang am Samstag den VfR Aalen mit 4:1 und ist nach fünf Spieltagen Tabellenachter. Die Memminger sind jedoch ebenfalls stark in die Regionalligasaison gestartet. Am Freitag gab es nach einem 0:2-Rückstand im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger SV Heimstetten noch ein 2:2. Mit 17 Punkten nach acht Spielen liegen die Memminger auf Rang drei.