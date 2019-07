Meister FC Bayern verlängert mit Leistungsträger Lucic

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat Vladimir Lucic langfristig an sich binden können. Gut zwei Wochen nach dem Titelgewinn in der Bundesliga verlängerte der Serbe seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2022, gaben die Münchner bekannt.

Der 30-jährige Flügelspieler war in den jüngsten Playoff-Finals gegen ALBA Berlin einer der besten Akteure und sicherte dem Titelverteidiger in den drei Partien mit entscheidenden Würfen jeweils kurz vor Schluss die Siege. Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi nannte Lucic ein „Schlüsselelement unseres Erfolgs“.

Der Nationalspieler ist seit 2016 in München. In 104 Ligaspielen brachte er es auf einen Punkteschnitt von 10,2. Auch in der Euroleague punktete er durchschnittlich zweistellig. Zuletzt war offen, ob er in München bleibt oder ein anderes Angebot von einem Rivalen aus der europäischen Basketball-Königsklasse annimmt.