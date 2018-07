Meister Dortmund verpflichtet Chemnitzer Löwe

Dortmund (dpa) - Der deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund hat zur neuen Saison Chris Löwe vom Regionalligisten Chemnitzer FC verpflichtet. Der 22-Jährige unterzeichnete nach BVB-Angaben einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2015.

Löwe kann defensiv und offensiv auf der linken Außenbahn eingesetzt werden. Der 1,76 Meter große und 69 Kilogramm schwere Spieler wurde in Plauen geboren, absolvierte das Fußballinternat in Chemnitz und spielte in allen Jugend-Auswahlmannschaften Sachsens. Zur Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben.