Mehr als 38.000 Fans beim ersten Heimspiel der Rangers

Wie es in Zukunft mit der Ortschaft Kau strategisch weitergehen soll, ist noch offen. Klar ist: Einwohnerinnen und Einwohner sollen mitsprechen können. Dafür haben die Mitglieder des Ortschaftsrats jetzt 1400 Fragebögen an Haushalte zur „Zukunftsstrategie Kau 2030“ verteilt. Die Ergebnisse sollen am Samstag, 4. Juli, in eine Veranstaltung münden, quasi eine Art „coronaverordnungskompatiblen“ Spaziergang mit Themenstationen. Das ist das Ergebnis der Ortschaftsratssitzung in der Kauer Seldnerhalle am Montag.