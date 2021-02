Medwedew nach Sieg gegen Rubljow im Halbfinale

Der Weltranglisten-Vierte und ATP-Finals-Champion Daniil Medwedew steht nach einem Sieg gegen seinen russischen Landsmann Andrej Rubljow im Halbfinale der Australian Open.

Der 25-Jährige ließ seinem zwei Jahre jüngeren Gegner keine Chance und gewann gegen den sichtbar von der Hitze geplagten Ranglisten-Achten nach 2:05 Stunden 7:5, 6:3, 6:2.

Für Medwedew war es der 19. Sieg in Serie und der elfte Erfolg nacheinander gegen einen Spieler aus den Top Ten. Ende des vergangenen Jahres hatte er das Masters-1000-Event in Paris und die ATP Finals in London gewonnen. Zu Beginn dieser Saison holte er mit Rubljow den ATP Cup und entschied alle seine vier Einzel für sich.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-473363/2

Herren-Tableau

Damen-Tableau

Homepage Australian Open

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste