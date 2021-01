Medien: Köln löst Vertrag mit Verteidiger Sörensen auf

Einen Tag nach dem Abschied von Christian Clemens zum Zweitligisten SV Darmstadt hat sich Fußball-Bundesligist 1. FC Köln offenbar von einem weiteren Spieler vorzeitig getrennt.

Nach Informationen der Internet-Zeitung „Geissblog.Koeln“ soll der FC den Vertrag mit Abwehrspieler Frederik Sörensen aufgelöst haben. Wie bei Clemens wäre der Kontrakt des Dänen bis zum Sommer gelaufen. Sein neuer Verein ist noch nicht bekannt.

Der 28 Jahre alte Sörensen war 2015 von Juventus Turin nach Köln gekommen. In der vergangenen Saison war er an die Young Boys Bern ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr wurde er in den ersten beiden Spielen spät eingewechselt und stand am dritten Spieltag sogar in der Startelf. Es war sein 100. Pflichtspiel-Einsatz für die Kölner, danach kam aber keiner mehr dazu.

