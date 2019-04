Medien: Arsenal will Ex-Weltmeister Mustafi verkaufen

Im ersten Obergeschoss des Kubus’ am Aalener Marktplatz ist am Dienstagmorgen gegen 3.25 Uhr im Restaurant Enchilada ein Großbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit etwa 14 Fahrzeugen, darunter zwei Drehleitern und 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Dachterrasse des Enchiladas wurde komplett zerstört. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Laut Feuerwehr besteht sogar Einsturzgefahr. Die Tiefgarage unter dem Rathaus und Kubus ist derzeit nicht nutzbar.