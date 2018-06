McLaren erwartet zum Europa-Start Fortschritte

Bei der schweren Aufholjagd auf die Formel-1-Spitze erwartet das McLaren-Team beim Europa-Auftakt an diesem Wochenende klare Fortschritte.

„In der Pause zwischen Bahrain und Spanien haben wir an allen Fronten sehr ertragreich gearbeitet, um das Auto zu verbessern“, sagte Teamchef Eric Boullier vor dem fünften Saisonrennen in Barcelona am Sonntag. McLaren ist mit dem neuen Motorenpartner Honda in diesem Jahr noch punktlos. Das Fahrerduo Fernando Alonso und Jenson Button wurde immer wieder von technischen Problemen zurückgeworfen.

„Wir wissen, dass nicht eine Maßnahme oder ein Upgrade allein eine deutliche Leistungssteigerung bringen wird“, erklärte Boullier. Daher arbeite man gemeinsam mit Honda sowohl an der Motoreneinheit wie auch am Chassis, um die Zuverlässigkeit und den Speed zu verbessern. „Natürlich können wir nie zufrieden sein, bis wir wieder wirklich um Siege mitkämpfen“, sagte der Teamchef. McLaren ist mit zwölf Fahrer- und acht Konstrukteurstiteln neben Ferrari und Williams einer der erfolgreichsten Rennställe der Formel-1-Historie.