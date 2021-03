Max Hartung zu Olympia: Sportler tragen Großteil des Risikos

Für Athletensprecher Max Hartung werden die Aktiven bei den Olympischen Spiele in Tokio angesichts der Coronavirus-Pandemie eine große Last zu tragen haben.

„Das wird wohl so sein, dass ich als Sportler den Großteil des Risikos tragen muss“, sagte der Vorsitzende von Athleten Deutschland im Interview dem Online-Portals „Spox“ und ergänzte: „Jetzt kann man sagen, dass das in allen Lebensbereichen gilt. So können auch wir entscheiden, ob wir nach Tokio reisen wollen oder nicht. Aber auf den Sportlern lastet ein gewaltiger Druck.“

Angesichts der jahrelangen Olympia-Vorbereitung, und wenn von einer Teilnahme abhänge, ob man eine Zukunft in seinem Sport und weiter Sponsoren habe, „dann ist der Druck aus dem Umfeld und der selbst auferlegte einfach gigantisch“, betonte der Säbelfechter. „Wer sagt dann noch: Okay, ich bleibe aber trotzdem zuhause, weil mir die Gefahr zu groß ist. Es ist eine ganz schwierige Entscheidung.“

Auf ein Positionspapier des Vereins Athleten Deutschland mit einer Liste von Forderungen zu den Tokio-Spielen hat das Internationale Olympische Komitee laut Hartung nicht ausreichend geantwortet. „Wir hatten zwar ein Gespräch mit dem IOC, bei dem Fragen zum Playbook beantwortet wurden und auf noch folgende sportartenspezifische Playbooks verwiesen wurde“, sagte er. „Aber ganz viel bleibt weiter offen. Ich verstehe nicht, wie nach einem Jahr so wenig davon bekannt ist.“

Dazu komme, dass das IOC gesagt habe, dass die Sommerspiele stattfinden sollen und es keinen Plan B gibt. Dadurch entstehe Druck auf die Qualifikationswettbewerbe. Hartung: „Dann trägt das IOC aber auch eine Mitverantwortung, dass die Quali-Wettbewerbe nach den höchsten Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Das ist zuletzt aber nicht gut gelungen.“

© dpa-infocom, dpa:210330-99-26997/2

