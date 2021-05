Mavraj und Cavar verlassen SpVgg Greuther Fürth

Bad Waldsee - Einen solchen Saisonstart hat das Waldseer Freibad noch nie gesehen: Bis zu sieben Stunden lang harrten am Samstag mehrere Hundert Badegäste in einer langen Warteschlange bis hinunter an den Stadtsee aus, um eine der begehrten, coronabedingt jedoch stark limitierten Jahreskarten zu ergattern.

Nachdem bis zum (verlängerten) Kassenschluss um 21.30 Uhr bereits 1100 der zur Verfügung stehenden 1500 Karten weg waren, löste Einrichtungsleiter Hans-Peter Moser am Sonntag kurz nach 9 Uhr die nächste Warteschlange auf Höhe ...