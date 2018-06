Mauresmo wird Kapitän des französischen Davis-Cup-Teams

Amélie Mauresmo wird als erste Frau Kapitän des französischen Davis-Cup-Teams. Das gab der französische Tennis-Verband auf einer Pressekonferenz bekannt.

Die ehemalige Nummer eins der und Trainerin des früheren Wimbledon-Champions Andy Murray übernimmt ab 2019 für zwei Jahre das Amt von Yannick Noah. Die 38-Jährige hatte zuvor schon von 2012 bis 2016 die Verantwortung für Frankreichs Fed-Cup-Team.

„Ich bin natürlich sehr stolz auf dieses Vertrauen und diese neue Herausforderung. Es ist wieder eine neue Tür, die sich öffnet“, sagte Mauresmo bei ihrer Vorstellung. Mauresmo, die 2015 in die Tennis Hall of Fame aufgenommen wurde, hatte ihre Karriere im Dezember 2009 beendet. Sie gewann 2006 die Grand-Slam-Titel bei den Australian Open und in Wimbledon, zudem siegte sie 2005 bei den WTA-Championships, dem Jahresabschluss der besten acht Spielerinnen.

Die Frauen-Mannschaft, die der frühere Profi Noah ebenfalls noch leitet, übernimmt nach dem Ende seiner Profikarriere ab dem kommendem Jahr Julien Benneteau als Teamchef.

Verbandsmitteilung, Französisch