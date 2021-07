Matthäus: Sané muss „stark sein“ - Kritik an Löw

Die eigenen vier Wände mit Garten und Terrasse sind für viele Menschen nach wie vor ein Lebenstraum. Allerdings einer, der zunehmend unerschwinglicher wird.

Nicht nur in großen Städten, sondern auch und gerade in einer Zuzugsregion wie dem Raum Oberschwaben/Allgäu. Das liegt nicht nur an aus verschiedenen Gründen explodierenden Baupreisen. Auch das Bauland wird immer teuer. Ein Überblick.

Vorsicht beim Flächenverbrauch Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte erst kürzlich im Gespräch mit der „Schwäbischen ...