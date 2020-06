Matthäus zu Chancen bei EM: „Brauchen uns nicht verstecken“

Die Renovierungsarbeiten im Bärengarten laufen auf Hochtouren: Da werden momentan Böden rausgerissen, altes Mobiliar entsorgt, Wände und Decken neu gestrichen.

Thomas Stippe, der das Traditionslokal in der Ravensburger Nordstadt zum 1. April gemeinsam mit Amir Pucurica gepachtet hat, ist in der GbR zuständig fürs Kreative – und gerade in seinem Element. Pucurica und seine Familie übernehmen den operativen Part und tüfteln am Konzept für die Lokalität.