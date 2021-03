Martin Kaymer in Florida ausgeschieden

Schlechte Zeiten für Häuslebauer: Den Traum von den eigenen vier Wänden können sich in Friedrichshafen aufgrund mangelnder Bauplätze derzeit nur wenige erfüllen.

Gerade hat die Stadt zwar 16 Bauplätze im Baugebiet Ittenhausen Nord vergeben, die Nachfrage überstieg das Angebot aber um ein Vielfaches. Jetzt heißt es warten auf die Baugebiete Lachenäcker in Kluftern und Reinachweg Süd in Ailingen. Über beide wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag entschieden.