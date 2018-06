Martínez und Schweinsteiger bei Test als Doppelsechs

München (dpa) - Javier Martínez und Bastian Schweinsteiger haben beim 1:0 (1:0)-Testspielerfolg des FC Bayern gegen das Nationalteam von Katar erstmals zusammen als Doppelsechs im Mittelfeld gespielt.

Das Duo kam bei dem kurzfristig anberaumten Trainingsspiel in München 90 Minuten Seite an Seite im Mittelfeld zum Einsatz, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister auf seiner Homepage mitteilte. Das Siegtor erzielte in der 45. Minute der 17 Jahre alte Nachwuchsspieler Nikola Jelisic. Die katarische Nationalmannschaft bereitet sich den Angaben zufolge derzeit in München auf ihr nächstes Spiel in der WM-Qualifikation Mitte Oktober gegen Usbekistan vor.

FC-Bayern-Mitteilung