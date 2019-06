Marokko zieht beim Afrika-Cup ins Achtelfinale ein

Von Christian Metz

Werner Weber muss kurz überlegen. „Ich kann mich an kein Trainingsspiel erinnern, in dem nicht das Team gewonnen hat, in dem Niklas gespielt hat.“ Weber ist Trainer am DFB-Stützpunkt Ravensburg und leitet dort jede Woche die größten Fußballtalente der Region an. „Ob er mit seinem Team in Unterzahl war oder die schwächeren Spieler um sich hatte – spätestens, wenn Niklas in Rückstand war, kam sein unbändiger Ehrgeiz und Siegeswillen durch.“ Beim Tag des Fußballs im Jahr 2016 hat Weber den damals Zwölfjährigen zum ersten Mal gesehen und sofort ...