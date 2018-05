Markus Beerbaum gewinnt Großen Preis in Redefin

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine nach Polizeiangaben angetrunkene Autofahrerin hat bei einem heftigen Streit mit ihrem Beifahrer die Gewalt über ihren Wagen verloren und ist frontal mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 56-Jährige sei noch am Unfallort bei Herrenberg (Kreis Böblingen) gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ludwigsburg am Sonntag weiter mit.

Die 28-Jährige Autofahrerin sei am Samstagabend mit ihrem Wagen zunächst nach rechts auf den Grünstreifen geraten, habe gegengelenkt und sei dann auf der Gegenfahrbahn frontal mit ...