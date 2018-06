Maria macht Sprung auf Platz 48 - Rochade bei den Herren

Dank ihres Premieren-Sieges auf der WTA-Tour bei den Mallorca Open hat Tatjana Maria in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Damen einen großen Sprung nach vorn gemacht.

Die Schwäbin verbesserte sich von Rang 79 auf Position 48 und könnte bei einem guten Abschneiden ab kommender Woche in Wimbledon sogar ihren beste Ranglisten-Platz (bisher 46) verbessern. Das mit fast 22 Millionen Dollar dotierte Grand-Slam-Turnier startet am 2. Juli.

Die 30-Jährige aus Bad Saulgau bleibt drittbeste Deutsche in der Rangliste hinter Angelique Kerber und Julia Görges, die weiter die Plätze elf und 13 behaupten. Auch in den von der Rumänin Simona Halep dominierten Top Tenm gab es keine Veränderungen.

Hingegen geht das Wechselspiel an der Spitze der Herren-Rangliste weiter. Aufgrund seiner Final-Niederlage beim Turnier in Halle/Westfalen gegen den Kroaten Borna Coric hat der Schweizer Roger Federer (8720 Punkte) seine Spitzenposition wieder an den Spanier Rafael Nadal (8770) verloren. Unverändert auf Platz drei rangiert der Hamburger Alexander Zverev (5755). Der Kroate Marin Cilic rückte durch seinen Erfolg in Queens auf Platz fünf vor.

ATP-Weltrangliste

WTA-Weltrangliste