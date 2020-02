Marco Rose: „Absage im Sinne der Sicherheit richtig“

Wegen des bevorstehenden Orkans „Sabine“ hat der Deutsche Wetterdienst für weite Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe herausgegeben. Im Norden Deutschlands wurden bereits Fährverbindungen eingestellt, auch Flughäfen und die Deutsche Bahn bereiten sich auf weitere Ausfälle vor.

Auch in der Region rund um Ulm und den Alb-Donau-Kreis gibt es am Sonntag bereits Auswirkungen. Der Sturm selbst wird erst in der Nacht zum Montag in der Region erwartet.