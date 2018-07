Marcelo Lippi zählt DFB-Team zu WM-Favoriten

Rom (dpa) - Fußball-Weltmeister Italien fürchtet bei der WM 2010 in Südafrika unter anderem die deutsche Nationalmannschaft.

„Brasilien, Argentinien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande“, nannte Italiens Nationaltrainer Marcello Lippi vor der Abreise zur Gruppenauslosung in Kapstadt als die „gefährlichsten“ Gegner für seine Azzurri. Für Lippi gehört die DFB- Elf von Bundestrainer Joachim Löw damit zum engsten Favoritenkreis. Seinem eigenen Team traut Lippi dennoch die Titelverteidigung zu.

Der ehemalige Star-Trainer von Juventus Turin hatte die Squadra Azzurra 2006 in Deutschland zum Titelgewinn geführt. Nach dem Finalsieg gegen Frankreich in Berlin war Lippi zurückgetreten. Unmittelbar nach Italiens Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz hatte Lippi seinen glücklosen Nachfolger Roberto Donadoni wieder abgelöst.