Marc Hindelang über das Eishockeywunder von Südkorea

Weil Marc Hindelang, in Personalunion Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes, 1. Vorsitzender des Eishockey-Oberligisten EV Lindau und TV-Sportkommentator am Samstag und Sonntag für Sky die Zweitligabegegnungen Duisburg gegen Ingolstadt und Darmstadt gegen Heidenheim kommentieren muss, fog er am Donnerstag von Pyeongchang zurück. Statt in der Eishalle erlebte er den sensationellen Finaleinzug der Eishockey-Nationalmannschaft zu Hause in München vorm Fernseher. Filippo Cataldo hat mit ihm telefoniert.

Herr Hindelang, wie war’s?

Ich habe es mir zu Hause angesehen, nebenher den Liveticker für den DEB und danach die Pressemitteilung geschrieben. Die letzten Minuten waren brutal, da hatte ich einen halben Nervenzusammenbruch (lacht).

Bereuen Sie im Nachhinein, nicht in Südkorea geblieben zu sein?

Ich bin da fatalistisch, ich nehme es wie es ist. Die Jungs können es ja auch ohne mich.

Und jetzt am Wochenende tatsächlich Zweite Fußballliga statt Olympisches Eishockeyfinale?

Darum bin ich ja zurückgeflogen. Ich war gerade bei Sky im Studio, um in meiner Funktion als DEB-Vizepräsident diesen Coup einzuordnen. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg nach Hause und wollte dann eigentlich nach Landsberg zum Play-off-Spiel meiner Lindauer. Außer ...

Ja?

Außer ich fliege doch noch auf eigene Kosten zurück. Ich hab’ vorhin nachgesehen: Samstag Vormittag würde ein Flug über Helsinki gehen, ich könnte Sonntag um 12 in der Eishalle sein. Würde reichen ...

Für die EV Lindau Islanders geht es an diesem Wochenende um den Klassenerhalt in der Eishockey-Oberliga Süd.