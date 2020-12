Maradona soll eine argentinische Banknote schmücken

Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona könnte in seinem Heimatland bald eine Banknote schmücken.

Nach einem im Senat vorgestellten Gesetzentwurf würde das Konterfei von Maradona künftig auf die Vorderseite des 1000-Pesos-Scheins gedruckt werden - und die Szene seines legendären zweiten Tors gegen England bei der Weltmeisterschaft 1986 auf die Rückseite.

Zunächst solle Maradona auf mindestens 50 Prozent der im kommenden Jahr gedruckten 1000-Pesos-Banknoten abgebildet werden, hieß es in der Initiative der Senatorin Norma Durango von der Regierungskoalition Frente de Todos. Auch eine Serie von Briefmarken soll demnach an den vor knapp zwei Wochen gestorbenen Maradona erinnern. Bislang ist auf dem 1000-Pesos-Schein ein Hornero, ein in Argentinien heimischer Vogel, zu sehen. Die 1000-Pesos-Banknote ist der größte Schein in Argentinien und entspricht derzeit etwa 10 Euro.

Maradona war am 25. November im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Er galt als einer der besten Fußballer überhaupt und wird in Argentinien von vielen Menschen fast religiös verehrt.

