Maradona bei WM-Auslosung ausdrücklich unerwünscht

Kapstadt (dpa) - Diego Maradona ist bei der Gruppenauslosung für die Fußball-WM 2010 vom Weltverband FIFA nochmals schriftlich zur unerwünschten Person erklärt worden.

FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke hat in einem Brief an den argentinischen Fußballverband darauf hingewiesen, dass der Nationalcoach wegen seiner Sperre keine Akkreditierung für die Zeremonie in Kapstadt erhalten wird. Valcke reagierte damit auf Gerüchte, dass Maradona bei der Auslosung für einen TV-Sender als Kommentator arbeiten wolle. Der 49-Jährige ist wegen seiner verbalen Entgleisungen nach der geglückten WM-Qualifikation für zwei Monate bis zum 15. Januar 2010 für alle FIFA-Veranstaltungen gesperrt.

Auch WM-Cheforganisator Danny Jordaan bestätigte in Kapstadt den nach FIFA-Regeln gültigen Ausschluss des umstrittenen Idols. „Maradona ist eine große Persönlichkeit in der Fußball-Welt. Aber es gibt Regeln und die Regeln sagen, dass er nicht kommen kann“, sagte Jordaan. Maradona könne natürlich nach Südafrika einreisen, aber in keiner Funktion an der Auslosung teilhaben. „Es war üblich in diesem Land, Menschen zu verbannen, das gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt eine Sanktion der FIFA“, sagte Jordaan. Maradona kann sein Team nach der Sperre erstmals wieder im WM-Test gegen Deutschland am 3. März 2010 in der Allianz Arena in München betreuen.