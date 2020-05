Manuel Neuer: Noch einmal „Finale dahoam“ mit Bayern

Seit dem 27. April gilt in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht sowohl für Kunden, als auch für Mitarbeiter in Geschäften und Einkaufszentren. Was für den kurzen Einkauf in Ordnung ist, wird für die Angestellten im Einzelhandel zunehmend zu einer Qual.

Die populäre Alternative der seitlich offenen Visiere ist in Baden-Württemberg jedoch nicht zugelassen. Der Unmut darüber wächst unter den Betroffenen. Unterstützung bekommen die Befürworter von der Stadt Wangen.