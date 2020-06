Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt hört beim FC Bayern auf

Von Deutsche Presse-Agentur

In der Diskussion um das umstrittene Donaulied melden sich jetzt Rechteinhaber einer entschärften Version zu Wort. Sie könnten die Bedenken nachvollziehen, „denn auch wir finden den ursprünglichen Text mehr als bedenklich und würden das so nie von unseren Musikern spielen lassen“, hieß es in einer Mitteilung der Rechteinhaber Dirk Wöhrle und Klaus Hanslbauer.

Gewalttätige Szenen zu besingen, habe auf keiner Bühne etwas zu suchen, betonten sie.