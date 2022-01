Mannschafts-WM findet im April in Chengdu statt

Die 40 besten Teams der Frauen und Männer werden bei der Mannschafts-WM im Tischtennis zwischen dem 17. und 26. April antreten.

Den Termin haben der chinesische Verband CTTA und die Stadt Chengdu offiziell bekanntgegeben. Zum ersten Mal ist die Stadt Chengdu im Südwesten Chinas Gastgeber des Turniers, das zuletzt 2008 in China stattgefunden hatte.

Die Sportler sollen zum Schutz vor Covid-19 abgeschirmt unter strenger Kontrolle in einer geschlossenen Blase spielen. 2021 hatte der Weltranglistenerste Fan Zhendong zum ersten Mal in seiner Karriere Einzel-Gold bei der Tischtennis-WM in Houston gewonnen.

