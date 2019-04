Mannheims Marcel Goc: Eishockey-Drecksarbeit auf meisterlichem Niveau

Marcel Goc nahm den Puck mit und Geschwindigkeit auf in dieser 74. Minute von DEL-Endspiel fünf. Hinter dem Münchner Tor schüttelte er Ryan Button ab, auf Höhe des Bullykreises fand sein Rückhandpass Garrett Festerling. No Look, höchste Eishockeyschule, der Defensivverbund des Gegners durcheinandergewirbelt, ausgehebelt. Final ausgehebelt: Garrett Festerling legte für Thomas Larkin quer – Direktabnahme, 5:4. Mannheims Adler waren Meister.

Marcel Goc war Meister. Unter den vielen Geschichten, die dieser 26. April 2019 schrieb, ist die des Olympiasilber-Kapitäns von Pyeongchang 2018 vielleicht die schönste. 699 Einsätze, verteilt auf elf Spielzeiten, hatte der Mittelstürmer in der National Hockey League absolviert, als er im Spätsommer 2015 in Nordbaden unterschrieb. Für ein drittes Engagement dort – einen Fünfjahresvertrag. „Ich weiß“, sagte Marcel Goc damals, „was ich an den Adlern habe. Der Verein kennt mich gut, und ich kenne den Verein gut.“ Eine Win-Win-Situation. Eigentlich. Uneigentlich hat Marcel Goc von den 242 Punktspielen, die sein Club seither gespielt hat, 123 verpasst. Verletzt.

Eine fast unendliche Leidensgeschichte, unterbrochen von einigen – wenigen – glücklichen Fügungen. Der etwa, dass Marcel Goc sich bester Gesundheit erfreute, als Marco Sturm sein Südkorea-Ensemble zusammenpuzzelte. Ein immenses Plus an Qualität! Franz Reindl, der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, erklärte es so: „Marcel ist ein Zwei-Wege-Spieler, der nach vorne gut ist, seine Nebenleute besser macht und auch defensiv seine Arbeit verrichtet. Er kommt in kritischen Situationen, ist für den Gegner unangenehm, für die eigene Mannschaft wertvoll.“ Auch mit (bei den Winterspielen) 34 noch, bald 18 Jahre nach seinem Debüt im Nationaltrikot. Am 8. November 2000, bei einem 1:4 gegen Kanada in Landshut, stand ein schmächtiger 17-Jähriger erstmals in der deutschen Auswahl. Hinter deren Bande: Hans Zach. 111 Länderspiele sollten dazukommen für Marcel Goc, das letzte war eines für die Eishockey-Ewigkeit. Rücktritt nach dem Olympiafinale!

Alle Konzentration fortan dem Club! Der hatte nicht viel Fortune gehabt mit seinen Trainern, seinen Spielern, dem Erreichten nach dem Titel 2015. Jetzt hatte Pavel Gross das Sagen, ein Coach, der sich in Aufgabenstellungen verbeißen kann, der Arbeitsethos vorlebt, der „durch die Wand gehen würde für Erfolg“ (Adler-Stürmer David Wolf). Und Marcel Goc wollte diese Meisterschaft. Nach zwei Jahrzehnten Eishockey, nach einer beispiellosen Karriere, die den gebürtigen Calwer, in Schwenningen ausgebildet, zur verlässlichen NHL-Größe gemacht hatte. Aber halt nie zum Meister.

Brust, Kniescheibe, Titelgewinn

Goc & Gross – da hatten sich zwei gesucht. Doch das mit dem Finden dauerte: Eine hartnäckige Brustmuskelverletzung zwang Marcel Goc beim Saisonstart auf die Tribüne; Spiel zwei des Comeback-Wochenendes Ende Oktober beendete ein Schuss, der unglücklich die linke Kniescheibe traf. Patellafraktur, erneut Zuschauen, erneut Reha. „Du hast dich gerade rangekämpft, und – zack – fällst du wieder aus.“ Monate diesmal, „ich bin den Physios auf die Nerven gegangen“. Alles Schuften – auch gegen den Frust – aber sollte sich lohnen: Die sieben letzten Hauptrundenpartien blieben Marcel Goc, um vor den Play-offs Spielpraxis zu sammeln. In Angriffsformation vier. In Unterzahl bald wieder. Am Anspielpunkt. Mit der gewohnt engen Scheibenführung, seiner für einen 35-Jährigen verblüffenden Schnelligkeit, mit hoher Spielintelligenz und unbändigem Willen. „Für vieles, was Marcel macht, gibt es keine Statistiken“, lobte Pavel Gross. „Er erledigt die Drecksarbeit und gewinnt wichtige Bullys.“

In den Finals machte er seine Reihe mit Nico Krämmer und Phil Hungerecker so zum (Erfolgs)Faktor. Und sich – beim Verlängerungs-5:4 – doch zum Fall für die Zahlenwerke. Auch die Vorbereitung von Cody Lampls 2:0 ging à conto Marcel Goc; den Führungstreffer leitete er ein, schaltete, nachdem Red-Bull-Schlussmann Danny aus den Birken seinen ersten Schuss pariert hatte, am schnellsten, verwertete den Rebound mit Präzision und Macht: Marcel Gocs erstes Saisontor.

Beweisen musste Marcel Goc, 699 NHL-Spiele, Olympia-Medaillengewinner, niemandem mehr etwas 2018/19. Egal. „In den wichtigen Momenten der Serie willst du auf dem Eis stehen“, hat er vor Endspiel eins gesagt. In Endspiel fünf hat er diese Momente geprägt, sie bestimmt. Sein Sport war endlich wieder fair zu Adler Goc.