Manchesters junge Garde glänzt im Ligapokal

London (dpa) - Jungstar Darron Gibson hat Titelverteidiger Manchester United mit zwei sehenswerten Treffern zum 2:0-Sieg über Vorjahres-Finalist Tottenham Hotspur ins Halbfinale des englischen Ligapokals geschossen.

„Ich will, dass die Jungs auch das Semifinale genießen“, erklärte Trainer Sir Alex Ferguson. Die junge Garde des englischen Fußball-Meisters war nach der 0:1-Pleite gegen Besiktas Istanbul und dem Ende einer Rekordserie von 23 Heimspielen ohne Niederlage in der Champions League vor einer Woche arg in die Kritik geraten.

Nun soll die B-Elf um den 22 Jahre alten Doppeltorschützen Manchester auch ins Liga-Cup-Finale bringen. „Gibson ist der Spieler unserer Mannschaft, der auch von außerhalb des Strafraums grandiose Tore erzielen kann. Er hat diese enorme Power in seinem Schuss“, lobte Ferguson den Iren, der schon vor dem Wechsel den Sieg für United sicherte (16./38. Minute).

Enttäuscht zeigte sich Tottenham-Trainer Harry Redknapp, dessen Elf nach grandiosem Saisonstart in der Premier League derzeit auf Rang drei hinter Spitzenreiter FC Chelsea mit Michael Ballack und Manchester liegt. „Schade, wir haben gut gespielt“, so Redknapp, der sich aber über mangelndes Fußballfeuer beklagte: „Ich habe noch nie eine so flache Atmosphäre bei einem Pokalspiel erlebt.“

Neben Manchester zog auch Aston Villa, das sich beim FC Portsmouth mit 4:2 durchsetzte, ins Halbfinale ein. Bei Villa glänzten die englischen Nationalspieler: Emile Heskey (7. Minute), James Milner (27.), Stewart Downing (74.) und Ashley Young (89.) trafen für die Gäste. „Ich verliere nicht gern, noch nicht mal Freundschaftsspiele. Aber für uns ist die Liga wichtig“, sagte „Pompeys“ neuer Trainer Avram Grant, der das Tabellenschlusslicht mit dem früheren Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng vor dem Abstieg bewahren soll.