Manchester United mit Sieg vor Gastspiel in Leipzig

Manchester United hat sich drei Tage vor dem entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel gegen RB Leipzig Selbstvertrauen geholt.

Der englische Fußball-Rekordmeister gewann seine Ligapartie bei West Ham United nach 0:1-Pausenrückstand noch 3:1. Tomas Soucek hatte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung gebracht. Dann aber drehten Paul Pogba (65.), Mason Greenwood (68.) und Marcus Rashford (78.) mit ihren Treffern das Spiel. In der Tabelle verbesserte sich United vorerst auf den vierten Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Tottenham Hotspur.

Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer tritt am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig an. Nach dem 5:0 im Hinspiel genügt Manchester ein Remis, um sicher das Achtelfinale von Europas Fußball-Königsklasse zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:201205-99-585680/2

