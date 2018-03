Manchester City auf Kurs - Juve muss nach 2:2 zittern

Manchester City ist mit einem souveränen Sieg ins Achtelfinale der Champions League gestartet. Beim 4:0 (3:0) im Auswärtsspiel beim FC Basel traf der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan doppelt.

Vorjahresfinalist Juventus Turin mit Sami Khedira tat sich dagegen nach gutem Start gegen Tottenham Hotspur schwer und kam nur zu einem 2:2 (2:1).

Premier-League-Tabellenführer Manchester sorgte in der Schweiz schnell für klare Verhältnisse. Die Führung entstand durch eine Co-Produktion zweier früherer Bundesliga-Profis: Einen Eckball von Kevin de Bruyne köpfte Gündogan (14.) ein. Der Portugiese Bernardo Silva (18.) und Argentinier Sergio Agüero (23.) legten schnell nach, so dass die Partie nach nicht einmal einer halben Stunde für die Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola entschieden war.

Erneut Gündogan (53.) erhöhte mit einem gefühlvollen Schuss zum 4:0. Nationalmannschaftskollege Sané wurde nur zwei Wochen nach seiner Knöchelverletzung in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Das von Ex-Bundesliga-Profi Raphael Wicky betreute Basel hat nach der saftigen Niederlage so gut wie keine Chance mehr, erstmals in ein Königsklassen-Viertelfinale einzuziehen.

Juve erwischte gegen Tottenham einen Blitzstart. Nach Vorlage von Miralem Pjanic traf der Argentinier Gonzalo Higuaín bereits in der 2. Minute zur Führung. Und als der deutsche Schiedsrichter Felix Brych nach einem Foul von Ben Davies an Federico Bernardeschi auf Strafstoß entschied, verwandelte Higuaín (9.) zum 2:0.

Mit zunehmender Spieldauer kam Tottenham, das in der Gruppenphase Real Madrid und Borussia Dortmund hinter sich gelassen hatte, jedoch besser ins Spiel und erzielte durch Stürmerstar Harry Kane (35.) den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause gab es dann nach einem Foul an Ex-Bayern-Profi Douglas Costa erneut Strafstoß für Juve. Doch diesmal jagte Higuaín den Ball nur an die Latte.

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen (72.) sorgte mit einem Freistoßtreffer für den verdienten Ausgleich für die Engländer, wobei Keeper Gianluigi Buffon bei dem Freistoß nicht schnell genug im Torwarteck war. Khedira wurde nach einer unauffälligen Partie nach gut einer Stunde ausgewechselt. Trotz des Unentschiedens ist Juve nunmehr seit 27 Spielen auf europäischer Ebene zu Hause unbesiegt. Der Serie-A-Zweite will nach 2015 und 2017 zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ins Endspiel einziehen.

Die beiden Rückspiele finden am 7. März in Manchester und London statt.

Übersicht Champions-League-Achtelfinale

Infos zu Juventus - Tottenham

Infos zu Basel - Manchester City