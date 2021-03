Mainzer Sportchef Heidel: „Noch ist nichts erreicht“

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Öffentlich reden könne der Verfassungsschutz darüber allerdings nicht. Damit dürfen die Verfassungsschützer nun auch geheimdienstliche Mittel anwenden.

Nach dpa-Informationen setzte der Präsident der Behörde, Thomas Haldenwang, die Landesämter für Verfassungsschutz darüber am Mittwoch in einer internen Videokonferenz in Kenntnis.