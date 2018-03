Mainzer Diallo mit Nasenbeinbruch

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen einer Mutprobe hat sich ein 13-Jähriger am Bahnhof in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) auf ein Bahngleis gestellt. Für das Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ mit einem Freund zog es der 13-Jährige vor, sich in die lebensgefährliche Situation zu begeben, statt eine Wahrheit zu verraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Mutprobe ging für den Jungen am Freitag jedoch glimpflich aus - der Fahrer einer S-Bahn erkannte die Gefahr und leitete eine Schnellbremsung ein.