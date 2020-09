Mainz-Testspiel gegen Frankfurt wegen Corona-Fällen abgesagt

Von Schwäbische Zeitung

Mehrere Anrufer teilten der Polizei kurz vor 22.30 Uhr eine verletzte Person in der Pfisterstraße mit. Die Beamten trafen die Frau in einer Grünanlage in der Nähe des Bahnhofs an.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll ihr Vater nach einem Streit mehrmals auf sie eingestochen haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Der Rettungsdienst brachte die 31-Jährige, die lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte, in ein Krankenhaus.