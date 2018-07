Mainz siegt auch in München - Bremen siegt

Berlin (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat seinen „Platz an der Sonne“ in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Mit dem überraschenden 2:1 beim Rekordmeister Bayern München feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel schon ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Borussia Dortmund machte mit dem 3:1 beim FC St. Pauli seinen fünften „Dreier“ in Serie perfekt und bleibt Tabellen-Zweiter. Raul rettete dem FC Schalke 04 noch das 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach, die Rote Laterne musste dafür der VfB Stuttgart (1:4 gegen Bayer Leverkusen) übernehmen. Dafür kann Eintracht Frankfurt nach dem 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg erst einmal durchatmen. Das Frust-Nordderby gewann Werder Bremen mit 3:2 gegen den Hamburger SV.

Der Ungar Adam Szalai schockte das bis dahin überlegen agierende Münchner Starensemble mit seinem 2:1-Siegtreffer in der 77. Minute. Sami Allagui hatte die Mainzer Himmelsstürmer in der Allianz Arena nach einem feinen Solo in Führung (15.) gebracht, den Ausgleich schenkten die Mainzer den Bayern: An eine verunglückte Kopfball- Rückgabe von Bo Svensson (Eigentor/45.) kam Keeper Christian Wetklo nicht mehr heran. Auch ohne seine verletzten Stars Arjen Robben und Franck Ribéry gab der Rekordmeister zwar über weite Strecken den Ton an, doch nach der zweiten Saisonniederlage liegen schon zehn Punkte zwischen dem FC Bayern und Mainz.

Mit seinem ersten Bundesliga-Treffer rettete Raul (87.) den „Knappen“ nach 0:2-Rückstand zumindest noch einen Punkt. Die Gastgeber machten zwar das Spiel, doch die Gäste zunächst die Tore: Kapitän Filip Daems brachte die Mönchengladbacher per Foulelfmeter überraschend in Führung (15.); der Amerikaner Michael Bradley erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (43.). Nach dem dritten Saisontor von Neueinkauf Klaas-Jan Huntelaar schöpften die Schalke-Fans wieder Hoffnung (52.) - und dank Raul konnte die Mannschaft von Trainer Felix Magath zumindest die fünfte Saisonpleite abwenden.

Auch der VfB Stuttgart rutscht immer tiefer in die Krise: Beim 1:4-Heimdebakel gegen Bayer Leverkusen lagen die Schwaben nach zwei Kopfballtoren durch Sami Hyypiä (19.) und Arturo Vidal (21.) innerhalb von 120 Sekunden 0:2 zurück. Doch es kam noch schlimmer: Zehn Minuten später musste Neuzugang Mauro Camoranesi nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Mit einem direkten Freistoß schaffte Zdravko Kuzmanovic zwar den Anschluss (52.), Hanno Balitsch (69.) und Sidney Sam (88.) besiegelten aber die fünfte Saisonniederlage des VfB.

Kevin Großkreutz (17./61.) und der Japaner Shinji Kagawa mit seinem vierten Saisontreffer (50.) machten den fünften Sieg hintereinander für den BVB perfekt; für die Hamburger traf Rouwen Hennings zum 1:1 (26.). Aufsteiger St. Pauli wartet nach dem 1:3 nun schon seit dem 23. April (6:1 gegen Koblenz in Liga 2) auf einen Heimsieg am Millerntor. Beim Frankfurter 2:0 gegen Nürnberg waren Theofanis Gekas mit seinem Kopfballtor (17.) und Chris (88.) die gefeierten Matchwinner.

Werder Bremen hat im Nordderby der Fußball-Bundesliga den Absturz an das Tabellenende verhindert und für große Ernüchterung beim Hamburger SV gesorgt. Die Bremer gewannen die hart umkämpfte 93. Auflage des Klassikers etwas glücklich mit 3:2 (2:0). Marko Marin (25. Minute) und ein Doppelschlag von Hugo Almeida (29./85.) brachten Werder vor 36 300 Zuschauern nach drei sieglosen Partien auf die Siegerstraße. Ruud van Nistelrooy (59.) und der eingewechselte Jonathan Pitroipa (62.) trafen für den HSV.