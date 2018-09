Mainz-Kapitän Bungert zieht sich Wadenverletzung zu

Hinter dichten Wäldern verstecken sich an mehreren Orten Oberschwabens Mondlandschaften. In Leutkirch im Landkreis Ravensburg und bei den riesigen Kiesabbaugebieten im Landkreis Sigmaringen erstrecken sie sich teilweise über mehrere Dutzend Hektar. Tiefe Gruben klaffen im Boden, kleine Steinchen fahren auf Förderbändern in die Höhe, werden zu Kies veredelt und verlassen auf Lastern das Gelände.

Und was viele Kiesgegner schon lange vermuten: Nicht wenige verlassen auch das Land in Richtung Österreich und Schweiz.