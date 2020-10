Mainz darf gegen Gladbach nur vor 100 Fans spielen

Am Donnerstagmorgen ist es auf der B30 Ravensburg-Weißenau zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Straße war zwischen Ravensburg-Süd und Untereschach zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Vier Fahrzeuge beteiligt Zwei Autos, ein Lieferwagen sowie ein Lastwagen waren an dem Unfall gegen 7.17 Uhr beteiligt, so die Polizei. Über Verletzte war dort am Morgen aber noch nichts bekannt.

Während der Verkehr zunächst einspurig in Richtung Süden wieder freigegeben wurde, ist die Straße inzwischen auch ...