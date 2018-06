Mainz bei Schalke ohne Baumgartlinger und Moritz

Der FSV Mainz 05 muss auch im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 ohne seine verletzten Leistungsträger Christoph Moritz und Julian Baumgartlinger auskommen.

Ein Einsatz von Kapitän Nikolce Noveski als dritter Innenverteidiger in der Startelf scheint in der Partie am Samstag dagegen nicht ausgeschlossen. „Ich überlege alles“, sagte Trainer Kasper Hjulmand. Der Däne beobachtete die Schalker live beim 0:5-Debakel in der Champions League gegen den FC Chelsea. „Die werden gegen uns mit Vollgas beginnen, die Kraft wird kein Thema sein“, erklärte der 42-Jährige, der seinem Team aber einen Punktgewinn zutraut.