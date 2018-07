Mainz 05 verpflichtet Hamburger Choupo-Moting

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist und Europa-League-Teilnehmer FSV Mainz 05 verstärkt sich ab der kommenden Saison mit dem Offensivspieler Eric Maxim Choupo-Moting.

Der Nationalspieler Kameruns wechselt ablösefrei vom Hamburger SV an den Rhein und erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2014, teilten die 05er mit. „Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichem Potenzial“, sagte Trainer Thomas Tuchel zur Verpflichtung der 22-Jährigen. Choupo-Moting bestritt insgesamt 23 Bundesligaspiele für den HSV. In der Winterpause scheiterte sein Wechsel zum 1. FC Köln an einem defekten Fax-Gerät.