Mainz 05 verleiht Stürmer Seydel erneut an Holstein Kiel

Von Deutsche Presse-Agentur

Im Südwesten drohen am Mittwoch teils heftige Gewitter mit Starkregen. Bereits am Morgen sei eine Gewitterfront vom Bodensee aus in Richtung Norden gezogen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. In manchen Orten habe es innerhalb von zwei Stunden bereits um die 40 Liter pro Quadratmeter geregnet.

Vom Nachmittag an kann es demnach im ganzen Land zu Gewittern kommen. Vereinzelt seien dabei heftige Niederschläge von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter sowie schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von ...