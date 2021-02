Magull fällt für Länderspiele wegen Verletzung aus

Fußball-Nationalspielerin Lina Magull hat sich im Training eine muskuläre Verletzung zugezogen.

Sie fällt daher für die Länderspiele am Sonntag in Aachen (18.00 Uhr/Eurosport) gegen Belgien und am Mittwoch in Venlo gegen die Niederlande (18.30 Uhr/Eurosport) aus. Das teilte der DFB mit.

Die 26-Jährige ist Kapitänin beim FC Bayern München und eine feste Größe in der Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Magull bestritt bisher 46 A-Länderspiele.

