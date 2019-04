Magic Johnson als Präsident der Lakers zurückgetreten

Der Nar-Lebensmittelmarkt in der Rheinstraße in Allmannsweiler muss sich neue Räume suchen. Ende April 2020 läuft der Mietvertrag aus, der vom Vermieter nicht verlängert wird. Damit droht Allmannsweiler der Verlust eines Lebensmittelangebots mit Waren aus der Türkei, Arabien, Asien und dem Balkan.

Neue Räume sind aber weder in Allmannsweiler noch anderswo in Friedrichshafen in Sicht. Der Vermieter Rainer Strohm möchte sich zu den Gründen für die Nichtverlängerung nicht äußern.