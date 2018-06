Magengrummeln im Uber

Eine WM bedeutet auch: Auf zur zweitschönsten Nebensache eines Fußballreporters auf Auslandsreisen: Taxifahren. Beziehungsweise „Uber“ nutzen, die meist deutlich günstigere Variante. Vor allem hier in Russland fast immer eine gute Wahl. Per App bestellen, in Echtzeit die Anfahrt verfolgen, einsteigen, ab ans Ziel, aussteigen, per Kreditkarte bezahlen. Fertig.

Kein Wucher, kein Feilschen, keine Sprachbarrieren. Soweit der Idealfall.

Was man falsch machen kann? Etwa wie wir gestern auf dem Weg vom Medienhotel raus in den Wald von Watutinki: Hektisch ins falsche Uber eingestiegen, in die falsche Richtung gefahren, Fehler bemerkt – Stopp, bitte! Und dann doch: Sprachbarriere, Feilschen, Wucher. Selbst schuld.

Meist treffen wir auf sehr bemühte, durchaus flotte Fahrer, die – wenn's sein muss – gerne auch mal ein gutes Stück rückwärtsfahren auf einer Schnellstraße, um einen ans Ziel zu bringen. Im Rückwärtsgang zurück in die Zukunft. Danke, Dimitri. Habe dir vier von fünf Sternen bei der Bewertung in der App gegeben. Und bei der nächsten Fahrt esse ich vorher auch besser nichts.