Magath sieht Saison des HSV kritisch: „Nicht erfreulich“

Der frühere HSV-Star Felix Magath sieht die Saison des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga kritisch. Ob es die Hanseaten noch in die Aufstiegsrelegation schaffen oder nicht, wisse er nicht.

„Aber egal, aus meiner Sicht, ob er es packt oder nicht packt, war die Saison nicht erfreulich“, sagte der 66 Jahre alte ehemalige Spieler, Manager und Trainer des Traditionsclubs der Deutschen Presse-Agentur.

Die Hamburger müssen als Tabellenvierter am 28. Juni im Saisonfinale gegen den SV Sandhausen gewinnen, um den 1. FC Heidenheim doch noch vom Relegationsplatz zu verdrängen. Zugleich dürfen die Heidenheimer, gegen die der HSV am vergangenen Spieltag durch ein Gegentor in letzter Sekunde verloren hatte, im Spiel beim Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld nicht siegen.

Ob Trainer Dieter Hecking im Fall des Nicht-Aufstiegs in Hamburg bleiben oder gehen soll, ließ Magath offen. Die Probleme, die der HSV habe, seien „eine längere Geschichte, die hat auch nicht nur mit dem jetzigen Trainer zu tun“, meinte der Europapokalsieger der Landesmeister von 1983. „Der Niedergang des HSV geht ja schon über Jahre.“

© dpa-infocom, dpa:200623-99-537261/2

Kader HSV

Trainerteam HSV

Spielplan HSV

Tabelle