Magath über FCN: „Jederzeit in Lage, einem Verein zu helfen“

Angesichts der Suche nach einem neuen sportlichen Leiter hat der frühere Nürnberger Trainer Felix Magath Interesse bekundet.

„Ich gehöre zwar zu den alten Modellen der Liga, sehe mich aber jederzeit in der Lage, einem Verein in Not zu helfen“, sagte Magath der „Nürnberger Zeitung“. Der 65-Jährige war 1998 mit dem FCN in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen.

Magath sagte, dass ihn der 1. FC Nürnberg bislang nicht kontaktiert habe. Sollte das geschehen, „könnte ich sicherlich darüber nachdenken, dort Verantwortung zu übernehmen“, sagte der weit gereiste Trainer und Manager. Er suche eine neue Aufgabe, „bei der ich meine Erfahrung einbringen kann“.

Der dreimalige deutsche Meister mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg sieht für den 1. FC Nürnberg Chancen auf den Klassenverbleib. „Die Situation in der Liga ist weiterhin so, dass man nicht aufgeben muss. Der Club hat nur drei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz“, sagte Magath.

Die Nürnberger hatten sich in der vergangenen Woche von Sportvorstand Andreas Bornemann getrennt und von Trainer Michael Köllner. Als Nachfolger für diesen hat für das heutige Spiel Interimscoach Boris Schommers die Verantwortung übernommen.

